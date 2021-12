Brasil enfia seis no Uruguai e garante vaga em Londres

Foi mais fácil do que o esperado. O Brasil teve pouquíssimo trabalho para golear o Uruguai por 6 a 0 na madrugada deste domingo (pelo horário de Brasília) em Arequipa, no Peru, e conquistar o Campeonato Sul-Americano Sub-20 pela terceira vez consecutiva - já havia sido campeão em 2007, no Paraguai, e 2009, na Venezuela. É o 11.º título da seleção brasileira (maior vencedora de todos os tempos) na história da competição, que é realizada desde 1954.

adblock ativo