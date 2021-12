Brasil encara Panamá em amistoso antes da Copa América

Sem contar com diversas peças importantes, o Brasil encara neste domingo, 29, o Panamá, no único amistoso da Seleção antes do início da Copa América Centenário, no próximo final de semana. O encontro serve para jogadores que não vinham como titulares e atletas da seleção olímpica conquistar a confiança do comandante Dunga. A bola rola em Denver (EUA), a partir das 22h30.

Com os atletas se apresentando durante a semana e outros ainda em seus clubes, o técnico Dunga não conseguiu treinar com todos os convocados. Casemiro, do Real Madrid, e o lateral esquerdo Filipe Luís, do Atlético de Madrid, que disputaram a final da Liga dos Campeões, chegam na Seleção apenas amanhã.

Enquanto o volante ainda busca uma vaga no time titular, a lateral deve ser ocupada por Douglas Santos, do Atlético-MG, que vai fazer sua estreia com a camisa da Seleção principal. Na direita, Daniel Alves chegou com problemas físicos e deve dar o lugar para Fabinho, outro atleta que deve estar na seleção olímpica no Rio-2016 em agosto.

No meio campo, Dunga tem dúvidas entre um formação mais defensiva ou ofensiva. Além dos titulares Elias e Renato Augusto, o técnico da Seleção pode optar por manter Luiz Gustavo, um dos jogadores de confiança do comandante, ou escalar Lucas Lima.

Cortes no ataque

Para a formação do ataque, a Seleção começa neste domingo a realizar testes para a Copa América nos Estados Unidos. Antes mesmo do amistoso preparatório, Dunga teve que cortar os titulares Douglas Costa e Ricardo Oliveira. Para seus lugares, foram convocados Kaká e Jonas, respectivamente.

Enquanto Kaká, que vem sendo convocado pelo técnico da Seleção, deve ficar como opção mais experiente no banco de reservas, o atacante do Benfica chega para ser titular. Ídolo do clube português, Jonas marcou 34 gols em 48 partidas nesta temporada, quando conquistou seu bicampeonato nacional com a equipe.

"É importante ter uma sequência e isso vale para qualquer jogador. Apesar da lesão do Ricardo, fico feliz por ter essa oportunidade. É importante ter tempo com os colegas, conhecer o ambiente, isso acelera o crescimento não só meu, mas de toda a seleção para fazer bons jogos", afirmou o jogador, que deve formar o ataque da Seleção ao lado de Philippe Coutinho e Willian.

Contra o adversário deste domingo, que está no grupo da Argentina na Copa América, o Brasil fez apenas três partidas amistosas. Em 1952, a Seleção goleou o Panamá por 5 a 0, placar repetido em 2001. Na preparação para a Copa de 2014, o time comandado por Neymar venceu por 4 a 0, com gols do atacante, Daniel Alves, Hulk e Willian.

