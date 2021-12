Brasil encara a Venezuela de olho na liderança

Após ter conquistado a torcida com três vitórias em seus três primeiros jogos à frente da Seleção, Tite pode nesta terça-feira, 11, dar mais um passo para se tornar um ídolo nacional. Ele tentará fazer o Brasil liderar pela primeira vez as Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. Para isso, basta vencer sua partida e dar uma secada no Uruguai.

A combinação é bem possível. Nesta terça, ocorre a 10ª das 18 rodadas. Às 21h30 (horário da Bahia), a Seleção Brasileira, vice-líder com 18 pontos, enfrenta fora de casa a frágil Venezuela, lanterna e única equipe que não venceu no torneio. Em nove partidas, perdeu sete e empatou duas. Pouco antes, às 17h30, também como visitante, o Uruguai, líder com 19 pontos, pega a Colômbia, que vem em 4º lugar com 16. Assim, só bastaria um empate nesse jogo para o Brasil, em confirmando o claro favoritismo diante da Venezuela, assumir a liderança.

Seria um resultado expressivo para quem, há três rodadas, assumiu a Seleção fora da zona de classificação para a Copa. Dos 10 times participantes das Eliminatórias da América do Sul, quatro se classificarão diretamente para o Mundial. O 5ª colocado disputará uma repescagem contra o campeão das Eliminatórias da Oceania. O Brasil estava, na época, em 6º lugar.

As três partidas do treinador até aqui foram: 3 a 0 no Equador, fora de casa, 2 a 1 na Colômbia, em Manaus, e 5 a 0 na Bolívia, em Natal.

Para esta noite, nem a ausência de seu melhor jogador tira o otimismo brasileiro. Neymar está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos. Seu substituto será Willian.

Confiança

Philippe Coutinho, que se tornou titular ante a Bolívia, há cinco dias, disse: "Tite é um treinador que, em conversas diárias, faz com que a gente se sinta importante. Quando virei titular, estava muito confiante graças a ele". Quanto à evolução do Brasil nas Eliminatórias, o meia-atacante comentou: "Eu me sinto mais maduro para jogar na Seleção Brasileira. Não começamos bem o torneio [derrota para o Chile por 2 a 0]. Agora, vivemos um grande momento. Temos que manter esse ritmo. Então, é preciso ter muito trabalho, muito foco".

A Seleção ainda terá uma segunda mudança na escalação. O volante Paulinho, que cumpriu suspensão contra a Bolívia, retorna. Giuliano ficará no banco de reservas.

Em outubro passado, as duas seleções se enfrentaram em Fortaleza pela 2ª rodada. O Brasil, na época comandado por Dunga, venceu por 3 a 1.

