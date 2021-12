Brasil empata com a Nigéria e aumenta jejum de vitórias; Neymar sai machucado

O Brasil chegou a sua quarta partida sem vitórias ao empatar no amistoso com a Nigéria em 1 a 1, neste domingo, 13, em Singapura, em um duelo marcado pela lesão de Neymar, que deixou o campo com dores na coxa esquerda.

Aos 8 minutos, o jogador de 27 anos levou a mão à coxa pouco depois de dar uma arrancada, mas seguiu em campo, até que cinco minutos depois foi substituído por Philippe Coutinho.

No banco, a equipe médica da Seleção aplicou uma bolsa de gelo na parte traseira da coxa do atacante, que disputava sua partida de número 101 com o Brasil.

Esta lesão poderá comprometer a volta de Neymar à Liga dos Campeões, no jogo fora de casa contra o Brugge, da Bélgica, no dia 22 de outubro.

O Brasil, que não vence desde que conquistou a Copa América em julho, aumentou sua sequência negativa. Havia empatado, também em 1 a 1, com Senegal na quinta-feira, em seu outro duelo disputado em Singapura.

Em setembro empatou em 2 a 2 com a Colômbia e perdeu por 1 a 0 para o Peru.

Protagonista de um ótimo primeiro tempo, a Nigéria foi para o intervalo com a vantagem graças ao gol de Joe Aribo (34).

No segundo tempo o Brasil criou um bom número de chances de empatar. O meia do Real Madrid, Casemiro, conseguiu deixar tudo igual logo no início (48) ao mandar para o fundo das redes uma bola que Marquinhos havia cabeceado na trave.

O próprio Casemiro teve a chance de fazer o gol da vitória mas seu chute saiu pela linha de fundo.

Mais cedo, logo no início do jogo, a Nigéria poderia ter marcado com um grande disparo de Victor Osimhen, sensação do futebol francês com o Lille, mas Ederson fez uma grande defesa.

O Brasil reagiu com uma cabeçada de Gabriel Jesus que o goleiro Francis Uzoho se esticou para salvar (27).

Após o gol de Casemiro e seu chute que saiu pela linha de fundo, o Brasil teve a chance de vencer em outras duas ocasiões. Gabriel Jesus fez uma bela jogada na direita até alcançar a linha de fundo mas inacreditavelmente Richarlison não soube aproveitar o passe e fazer o gol (72).

Depois, Coutinho tentou o chute mas a bola estourou em um defensor (85).

Após a partida, Casemiro não se mostrou satisfeito. "Se falamos de resultado, o empate nunca é bom, sendo o Brasil e com a qualidade dos jogadores. Sempre queremos buscar a vitória. No segundo tempo a resposta foi muito boa, atrás no placar e contra uma equipe muito forte fisicamente", analisou o autor do gol brasileiro.

