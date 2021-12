Brasil empata com a França no Mundial de Handebol feminino

O Brasil empatou, neste domingo, 1º, em 19 a 19 com a França em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Handebol feminino que acontece na cidade japonesa de Kumamoto.

A equipe brasileira, que está no grupo B da competição, teve como destaques Bruna de Paula, Tamires, Ana Paula Rodrigues e Adriana, todas com 3 gols marcados.

Derrota na estreia

Na estreia do Mundial o Brasil perdeu de 30 a 24 para a equipe da Alemanha. O próximo compromisso do Brasil é contra a Coreia do Sul na terça (3), a partir das 3h (horário de Brasília).

