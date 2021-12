Brasil domina competição por equipes no Pan-Americano de Tiro com Arco

Nesta quinta-feira, 25, a equipe masculina nacional faturou a medalha de ouro no Pan-Americano de Tiro com Arco, em Monterrey, no México. O time é formado por Marcus D’Almeida, Marcelo Costa e Bernardo Oliveira. O adversário da semifinal foi o México e, na final, a Colômbia.

O trio masculino passou pelos anfitriões com parciais de 54/47, 53/50 e 53/52. Na final, contra a Colômbia, o Brasil venceu a primeira parcial por 56 a 48, foi superado na segunda por 55 a 52 e venceram as duas próximas, 55 a 51 e 53 a 52, definindo a conquista.

Entre as mulheres, o trio Ane Marcelle dos Santos, Ana Machado e Marina Canetta, que representou o Brasil, ficou com a medalha de bronze. O time passou por Cuba, nas quartas de final. Mas contra as mexicanas, elas acabaram caindo na disputa da flecha de ouro. Depois de cada atleta disparar uma vez contra o alvo, o México passou com o placar de 24 contra 19. A confirmação da conquista do bronze veio quando o Brasil bateu as representantes do Canadá, com as parciais de 49/50, 54/52, 52/49 e 52/49.

Na quarta, 24, a delegação brasileira já tinha frequentado o lugar mais alto do pódio. Marcus D´Almeida e Ane Marcelle dos Santos bateram os colombianos na final da disputa por duplas mistas no arco recurvo e ficaram com a medalha de ouro.

