Brasil derrota a Rússia e segue invicto no Grand Prix

A seleção brasileira ampliou a sua invencibilidade no Grand Prix para cinco partidas. Em busca do décimo título do torneio, a equipe voltou dirigida por José Roberto Guimarães derrotou neste sábado, 8, a Rússia por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/21 e 25/17, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, que recebe o Grupo D da competição, com mais uma grande atuação de Thaisa.

Após superar China, República Dominicana e Itália na primeira semana do Grand Prix, o Brasil voltou ao País e derrotou a Coreia do Sul na última sexta-feira na capital paulista. Agora, depois de bater a Rússia, a equipe vai encarar os Estados Unidos neste domingo, às 10 horas, novamente no Ibirapuera.

Com campanha perfeita no Grand Prix, o Brasil lidera a classificação geral entre as seleções da elite do vôlei feminino com 15 pontos. Já a Rússia, que disputa o torneio com uma equipe bastante renovada, faz campanha irregular até agora, com apenas duas vitórias em cinco partidas e sete pontos somados.

Neste sábado, o Brasil começou a partida com Dani Lins, Sheilla, Jaqueline, Fernanda Garay, Thaísa e Fabiana como titulares, além da líbero Camila Brait. O técnico José Roberto Guimarães também promoveu as entradas de Tandara, Fabíola e Natália durante o duelo.

Com excelente desempenho no bloqueio - foram 14 pontos nesse fundamento contra apenas sete da Rússia -, o Brasil dominou a partida. E Thaisa foi a principal pontuadora do jogo, com 15 pontos, sendo seis deles em bloqueios. Além disso, ela foi decisiva para a virada da equipe no segundo set. Fabiana e Sheilla fizeram 13 pontos, um a mais do que Jaqueline. Irina Zaryazhko foi o principal destaque da Rússia ao marcar dez pontos.

O Brasil começou melhor a partida deste sábado, abriu 5/1 no início, e foi aos dois tempos técnicos do primeiro set em vantagem - 8/5 e 16/12. Com belas atuações de Fabiana e Fernanda Garay, a equipe exibiu sua superioridade no final da parcial e a venceu por 25/15, com o último ponto sendo feito por Tandara, em um bloqueio, fundamento que funcionou muito bem no primeiro set, assim como o saque.

Em vantagem, o Brasil teve um começo ruim de segundo set. As russas aproveitaram para abrir vantagem no placar, fazendo 7/2 e indo aos tempos técnicos vencendo por 8/4 e 16/13, mesmo após Zé Roberto trocar promover as entradas de Fabíola e Tandara e nos lugares de Sheilla e Dani Lins.

O triunfo para a Rússia parecia encaminhado quando a equipe fez 19/15, mas depois disso a seleção brasileira reagiu de forma espetacular. Liderada por Thaisa, com vários pontos de bloqueio, a equipe conseguiu a virada e venceu o set por 25/21, com o último ponto sendo feito em um saque de Jaqueline.

O começo do terceiro set foi equilibrado, mas logo o Brasil deslanchou, se aproveitando dos erros da Rússia para fazer 8/5. Contando com boa atuação de Sheilla, a equipe abriu 14/9, fechou a parcial em 25/17 e o jogo em três sets em um ataque para fora de Goncharova. Assim, a seleção brasileira assegurou mais uma vitória no Grand Prix e ampliou a sua perfeita campanha no torneio.

