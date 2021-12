Brasil defende retrospecto em estreias nas Eliminatórias

A seleção brasileira defende um tabu nesta quinta-feira, contra o Chile, em Santiago, na abertura das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Rússia. O Brasil nunca foi derrotado em estreias no torneio qualificatório. São 11 partidas, com seis vitórias e cinco empates. Coincidentemente os brasileiros sempre estrearam fora de casa.

A primeira estreia foi em 28 de fevereiro de 1954, em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Suíça. O adversário foi justamente o Chile. Sob o comando do técnico Zezé Moreira e com dois gols de Baltazar, o Brasil superou os chilenos por 2 a 0, no Estádio Nacional de Santiago, palco do confronto desta quinta-feira.

A estreia mais recente traz outra coincidência. O treinador da seleção era Dunga, que voltou ao cargo há um ano depois do fracasso de Luiz Felipe Scolari na Copa do Mundo de 2014. Naquela oportunidade, na busca pela vaga para o Mundial da África do Sul, o Brasil ficou no empate por 0 a 0 diante da Colômbia, no dia 14 de outubro de 2007, El Campin, em Bogotá.

Aliás, os colombianos foram rivais da seleção em cinco oportunidades em estreias. Além do empate por 0 a 0 com Dunga, o Brasil conquistou duas vitórias (2 a 0, em 6 de agosto de 1969, e 2 a 1, em 7 de setembro de 2003) e somou dois empates (0 a 0, em 20 de fevereiro de 1977 e em 28 de março de 2000).

A seleção brasileira registra ainda duas estreias diante da Venezuela (1 a 0, em 8 de fevereiro de 1981, e 4 a 0, em 30 de julho de 1989), uma contra o Peru (empate por 1 a 1, em 13 de abril de 1957), outra diante da Bolívia (2 x 0, em 2 de julho de 1985) e mais uma contra o Equador (0 x 0, em 18 de julho de 1993).

