Brasil consegue vitória sofrida no Mundial de Vôlei

A Seleção Brasileira masculina de vôlei teve muitas dificuldades para vencer a fraca equipe da República Tcheca, nesta segunda-feira, 2, pelo Mundial da Itália. O time comandado por Bernardinho derrotou a República Tcheca por 3 sets a 2, com parciais de 25/20, 22/25, 23/25, 25/21 e 15/8, em 1 hora e 54 minutos de partida, e se manteve na briga pelo terceiro título consecutivo.



Agora, o Brasil volta a jogar apenas na quarta-feira, quando enfrenta a Alemanha, novamente em Roma, e precisa da vitória para garantir a vaga nas semifinais do Mundial. Antes disso, alemães e tchecos fazem nesta terça o outro duelo do Grupo R — já que apenas o primeiro colocado da chave avança na competição.

O Brasil entrou em quadra pressionado nesta segunda-feira, depois da enorme polêmica em que se envolveu no último sábado, quando poupou titulares, jogou sem um levantador de ofício e, sob vaias do público italiano, perdeu para a Bulgária por 3 sets a 0. Com a derrota para os búlgaros, a Seleção acabou caindo num grupo mais fácil na 3ª fase, junto com República Tcheca e Alemanha. Se vencesse a Bulgária, jogaria contra Espanha e Cuba.



O jogo desta segunda mostrou que talvez a polêmica tenha influenciado no rendimento da equipe. Mesmo contando com o grupo completo — até mesmo o levantador Marlon, recuperado da crise intestinal que o tirou das partidas anteriores do campeonato, entrou em quadra —, a Seleção sofreu para ganhar da República Tcheca. No fim, porém, prevaleceu a experiência do time brasileiro.



Como tem acontecido em todos os jogos desta edição do Campeonato Mundial, o ponteiro Murilo foi o destaque da vitória, ao conseguir um total de 25 pontos. Jogadores mais experientes do time titular do técnico Bernardinho, o ponteiro Dante, com 19 pontos, e o central Rodrigão, com 15, também tiveram papel fundamental na partida.



A rodada – Em outro jogo disputado nesta segunda-feira no Mundial da Itália, a Bulgária confirmou o favoritismo e derrotou a Espanha por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 27/25, 26/28 e 25/17, em Florença. Com a vitória, a seleção búlgara lidera o Grupo Q, que conta ainda com Cuba.

