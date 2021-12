Brasil conquista primeira medalha de ouro feminina de taekwondo

Um dia para marcar a história do esporte brasileiro. Nesta segunda-feira, 29, o país conquistou a primeira medalha de ouro feminina da história do taekwondo, garantida por Milena Titoneli na categoria até 67 kg. A modalidade também contou com a prata de Ícaro Martins e os bronzes de Maicon Andrade e Raiany Fidelis.

A conquista de Milena foi adquirida após três lutas. Primeiro ela superou a colombiana Katherine Dumar, por 9x8, em seguida lutou com a cubana Arlettys Acosta, por 10x5. A final foi acirrada contra a norte-americana Paige Pherson, por 9x8.

Mais medalhas

Conquistando a prata, Ícaro Martins venceu o porto-riquenho Elvis Barbosa, por 21x17, e Moises Hernandez, por 8x7. O atleta perdeu última luta contra o colombiano Miguel Angel, por 19x17.

Maicon Andrade conquistou a primeira medalha do dia: um bronze. A aquisição veio após vencer o equatoriano Jesus Perea, por 15x4. O atleta conquistou a tríplice coroa na carreira, com medalhas nos Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial e nos Jogos Olímpicos.

Raiany Fideliz lutou quatro vezes até conquistar o bronze. A atleta venceu as duas primeiras disputas e perdeu o combate da semifinal contra a colombiana Glória Mosquera, por 23x10. Minutos após, Raiany lutou contra a venezuelana Carolina Fernandez e venceu por 7x0. Essa conquista resultou na soma de pontos importantes na corrida para os Jogos de Tóquio de 2020.

adblock ativo