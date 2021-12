Brasil cai para 7º, Alemanha sobe para 2º e Espanha volta ao Top 10 da Fifa

A Fifa divulgou nesta quinta-feira mais uma atualização de seu ranking, desta vez com diversas alterações nas primeiras colocações. No Top 10, somente a líder Argentina e a décima colocada Inglaterra mantiveram suas posições. Os destaques positivos foram a Alemanha e a Espanha, enquanto o Brasil amargou mais uma queda.

Por ter disputado somente amistosos no último mês, as vitórias do Brasil sobre a Costa Rica e os Estados Unidos tiveram peso menor do que as partidas de boa parte das outras seleções, que disputam as Eliminatórias para seus torneios continentais. Por isso, o País caiu duas posições, de quinto para sétimo, com 1.204 pontos.

Entre os times que ultrapassaram o Brasil está a Espanha. Campeã mundial de 2010, a seleção se recuperou da inexplicável queda para a 11.ª posição com os bons resultados pelas Eliminatórias para a Eurocopa do ano que vem, e subiu cinco degraus, agora em sexto.

Outro europeu que se deu bem com os resultados pelas Eliminatórias foi a Alemanha. A atual campeã mundial subiu uma posição e agora ocupa a vice-liderança, ultrapassando a Bélgica e atrás somente da Argentina.

Ainda no Top 10, Portugal também se aproveitou dos resultados das Eliminatórias, subiu dois degraus e é o quarto. Pior para a Colômbia, que caiu para quinto. Um pouco mais atrás, País de Gales continuou sua ascensão meteórica e ganhou a oitava colocação do campeão da Copa América, o Chile, que é o nono.

Na beira do Top 10 está a Áustria, que alcançou sua melhor posição na história, em 11.º. Quem mais subiu no ranking, no entanto, foi a Libéria, que ganhou 65 lugares e é a 95.ª. A próxima atualização da listagem está prevista para o dia 5 de novembro.

Confira o ranking atualizado da Fifa:

1) Argentina, 1.419 pontos

2) Alemanha, 1.401

3) Bélgica, 1.387

4) Portugal, 1.235

5) Colômbia, 1.228

6) Espanha, 1.223

7) Brasil, 1.204

8) País de Gales, 1.195

9) Chile, 1.177

10) Inglaterra, 1.161

11) Áustria, 1.100

12) Suíça, 1.044

13) Romênia, 1.042

14) Holanda, 1.004

15) República Checa, 983

16) Croácia, 965

17) Itália, 962

18) Eslováquia, 936

19) Argélia, 927

20) Uruguai, 919

