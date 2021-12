Brasil cai mais uma posição e é 19º no ranking da Fifa

O Brasil perdeu mais uma posição no ranking da Fifa e agora ocupa o modesto 19º lugar na classificação, após os empates de 2-2 com a Itália e 1-1 com a Rússia em março e apesar da vitória de 4-0 sobre a modesta seleção da Bolívia no sábado passado.

O ranking é liderado pela Espanha, seguida por Alemanha e Argentina. O destaque do mês foi a Croácia, que subiu cinco posições e agora ocupa o quarto lugar.

Ranking da Fifa em 11 de abril:

1. Espanha

2. Alemanha

3. Argentina

4. Croácia (+5)

5. Portugal (+2)

6. Colômbia

7. Inglaterra (-3)

8. Itália (-3)

9. Holanda (-1)

10. Equador (+1)

11. Rússia (-1)

12. Costa do Marfim (+1)

13. Grécia (-1)

14. México (+1)

15. Suíça (-1)

16. Bélgica (+3)

17. Uruguai (-1)

18. França (-1)

19. Brasil (-1)

20. Dinamarca (+5)

