Brasil cai e fecha ano em 8º no ranking feminino da Fifa

Um dia após divulgar a atualização do seu ranking masculino, a Fifa divulgou nesta sexta-feira, 19, a classificação da listagem feminina. Longe de viver o seu melhor momento, a seleção brasileira de Marta caiu duas posições e fechará o ano no modesto oitavo lugar. Já a Alemanha ultrapassou os Estados Unidos e assumiu a ponta, com 2.176, contra 2.158 das norte-americanas.

Assim, os alemães terminarão 2014 ostentando as suas duas seleções no topo do ranking da Fifa, pois na última quinta-feira os tetracampeões mundiais, que se consagraram na Copa realizada no Brasil, também foram confirmados como líderes da listagem masculina da entidade que controla o futebol do planeta.

O Brasil, com 1.968 pontos, acabou caindo para o oitavo lugar ao ser ultrapassado pela Coreia do Norte, que galgou quatro postos para virar sétima colocada, e também pela Inglaterra, que saltou da sétima para a sexta posição.

Também à frente das brasileiras, a França, o Japão e a Suécia ocupam hoje as respectivas terceira, quarta e quinta posições, sendo que as francesas ultrapassaram as japonesas, atuais campeãs do mundo e que na atualização anterior do ranking estavam no terceiro lugar. E o Top 10 é fechado por Canadá, que desceu da oitava para a nona posição, e Austrália.

Diferentemente do ranking masculino, que tem atualização mensal, o feminino é alterado a cada três meses pela Fifa. A próxima vez que a entidade divulgará uma nova versão da listagem das mulheres será em 27 de março.

