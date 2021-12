Brasil cai 5 posições e fica em 18.º no ranking da Fifa

Após demitir Mano Menezes e contratar Luiz Felipe Scolari, em mais um capítulo conturbado da seleção brasileira, o Brasil voltou a despencar no ranking da Fifa, atualizado nesta quarta-feira. O País caiu do 13.º para o 18.º lugar e passou a amargar a sua pior posição na história desta listagem, criada pela entidade que controla o futebol mundial em 1993.

Prejudicada pelo fato de não estar disputando as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, pois será o país-sede da competição, a seleção fechará o ano neste posto muito ruim para sua enorme tradição no futebol após cair cinco posições em relação a novembro, quando a Fifa publicou a atualização anterior do ranking.

Até antes desta atualização, a pior colocação do Brasil era o 14.º lugar no qual figurou em outubro passado. E essa nova queda expressiva no ranking se deve ao fato de que a seleção não venceu os dois últimos jogos que disputou, em novembro. Primeiro empatou por 1 a 1 com a Colômbia, em amistoso em Nova Jersey, e depois perdeu da Argentina por 2 a 1 no segundo jogo da final do Superclássico das Américas, em Buenos Aires - embora a equipe dirigida então por Mano Menezes tenha levado o título desta disputa nos pênaltis, a Fifa só reconhece o resultado do tempo regulamentar.

A liderança do ranking da Fifa continua nas mãos da Espanha, pelo quinta vez consecutiva fecha um ano no topo. A atual campeã mundial e bicampeã europeia contabiliza 1.606 pontos e mantém vantagem razoável sobre a Alemanha, que permaneceu na vice-liderança, com 1.437.

A Argentina de Lionel Messi, por sua vez, sustentou a terceira posição que já ocupava em novembro e agora passou a ter uma nova quarta colocada em seu encalço: a Itália, que galgou um posto em relação a novembro.

Mas, se os italianos voltaram a evoluir no ranking, quem mais subiu no Top 10 em relação ao mês passado foi a Colômbia, que saltou três postos e agora ostenta o expressivo quinto lugar. Só para efeito de comparação, o país havia fechado 2011 como 36.º colocado, mas viveu uma grande temporada neste ano, no qual acumulou seis vitórias, um empate e apenas uma derrota, para se posicionar agora entre os cinco melhores na elite do futebol mundial.

O grupo dos dez mais bem colocados é completado, nesta ordem, por Inglaterra, que se manteve em sexto lugar, Portugal, Holanda, Rússia e Croácia. Os portugueses caíram três posições em relação a novembro, enquanto os holandeses desceram um posto e agora estão na oitava colocação. Já russos e croatas se mantiveram nos respectivos nono e décimo lugares.

Já no grupo que engloba as seleções posicionadas entre o 11.º e o 20.º lugar, destaque para Suíça e Equador, que galgaram quatro postos cada uma e agora estão respectivamente em 12.º e 13.º. Em contrapartida, o Uruguai, que chegou a ser vice-líder em maio, fechará 2012 na modesta 16.ª posição, após cair cinco colocações em relação a novembro, assim como ocorreu com o Brasil. A França, que subiu um posto em dezembro, figura exatamente entre brasileiros e uruguaios, em 17.º no geral.

A próxima atualização do ranking da Fifa será realizada no dia 17 de janeiro de 2013, ano em que o Brasil será palco da Copa das Confederações e tentará voltar a recuperar o status de grande força dentro de campo antes da disputa do Mundial de 2014, que também será em solo nacional.

Confira a classificação atualizada do ranking da Fifa:

1.º Espanha, 1.606 pontos

2.º Alemanha, 1.437

3.º Argentina, 1.290

4.º Itália, 1.165

5.º Colômbia, 1.164

6.º Inglaterra, 1.151

7.º Portugal, 1.144

8.º Holanda, 1.124

9.º Rússia, 1.070

10.º Croácia, 1.064

11.º Grécia, 1.033

12.º Suíça, 1.004

13.º Equador, 999

14.º Costa do Marfim, 995

15.º México, 994

16.º Uruguai, 975

17.º França, 949

18.º Brasil, 946

19.º Argélia, 887

20.º Suécia, 870

