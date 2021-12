Brasil busca hepta de Futsal em Mundial na Tailândia

A Copa do Mundo de Futsal terá sua largada nesta quinta-feira, 1, na Tailândia, com a seleção brasileira em busca do seu sétimo título, o quinto desde que a competição passou a ter a chancela da Fifa.

A abertura da Copa do Mundo acontece com o duelo entre Ucrânia e Paraguai, às 8h, em Bangoc. Os brasileiros estream quatro horas depois, enfrentando a seleção japonesa, que tem em seu elenco o ex-jogador de futebol de campo Kazu, que teve breve passagem por Santos e Coritiba. A partida acontecerá em Nakhon Ratchasima.

Na luta por mais uma conquista, o Brasil mais uma vez terá como seu grande destaque Falcão. O grande antagonista será a seleção espanhola, que venceu os mundiais de 2000 e 2004, quebrando a sequência de três títulos brasileiros. Correndo por fora, estão as seleções da Rússia e Itália, que sonham com a conquista inédita.

Este será a primeira Copa do Mundo que terá a participação de 24 seleções, quatro a mais do que no torneio realizado no Brasil, quatro anos atrás. Panamá, Sérvia, Kuwait e Marrocos debutarão neste ano na competição, contudo, nenhuma deve ter papel de protagonista.

As equipes serão divididas em seis grupos de quatro, nos quais os dois melhores se garantem, além dos quatro melhores terceiros colocados. Nos dias 11 e 12 de novembro serão disputadas as oitavas de final. Já as quartas de final acontecerão no dia 14, as semifinais no dia 16, e a disputa do terceiro lugar e a final acontecerão no dia 18 de novembro.

Os jogos acontecerão em duas cidades da Tailândia, Bangcoc e Nakhon Ratchasima. Esta é a segunda vez que a Ásia recebe um mundial, a primeira foi em 2004, em Taipé, quando a Espanha venceu e o Brasil teve seu pior desempenho, ficando em terceiro lugar.

