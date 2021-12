Brasil busca evitar hiato entre os desclassificados

Depois de deixar escapar a vitória sobre o Uruguai diante de sua torcida, a Seleção Brasileira visita o Paraguai nesta terça-feira, 29, às 21h45 (da Bahia), pelas Eliminatórias, numa intensa briga por lugar entre os quatro que se classificam diretamente à Copa-2018. O time comandado por Dunga pode cair até para a 7ª posição se não vencer.

Argentina, Chile e Colômbia, que somam um ponto a menos que o Brasil, e o rival desta terça, com a mesma pontuação, têm chance de passar a Seleção.

Diante da situação desconfortável, o técnico Dunga admitiu em coletiva que a classificação não será fácil. "Se nas outras Eliminatórias, que não considerávamos tão difíceis, o Brasil quase sempre se classificou na última rodada, essa será ainda mais complicada. Temos que jogar para vencer".

Uma possível queda na classificação das Eliminatórias ainda iria demorar para poder ser revertida. Com Copa América e Olimpíadas nos próximos meses, a Seleção volta a jogar pelo torneio somente em setembro, quando encara o Equador fora de casa.

Em campo, Dunga tem os importantes desfalques de Neymar e David Luiz, suspensos. Na ausência do grande craque do time, a tendência é que Ricardo Oliveira entre e atue centralizado no ataque. Na zaga, o substituto deverá ser Gil. Nesta segunda, 28, o técnico da Seleção fechou o treino e preferiu não confirmar o time.

O cenário do confronto desta terça não traz boas lembranças ao técnico Dunga. Pelas Eliminatórias da Copa de 2010, o Brasil foi a Defensores Del Chaco e perdeu por 2 a 0. Foi a última partida da Seleção e do treinador no Paraguai.

Mudanças

Depois do empate contra o líder Equador, a seleção paraguaia deve ter novidades para receber o Brasil. O lateral Valdez sofreu uma lesão muscular e foi substituído por Pablo Aguilar nos treinos. No meio, Juan Iturbe ocupou a vaga de González e, no ataque, Roque Santa Cruz deve ganhar a vaga de Jorge Benítez, ambas as mudanças por opção técnica.

Antes do início do jogo da Seleção, quatro partidas abrem a 6ª rodada. A partir das 17h30, a Colômbia, que vem de vitória, recebe o Equador; o Uruguai enfrenta o Peru no Centenário, às 20h, enquanto a Argentina recebe a Bolívia e a Venezuela encara o Chile, a partir das 20h30.

