Brasil busca bi do Superclássico após vaias no 1º jogo

O Brasil enfrentará a Argentina nesta quarta-feira, 3, no estádio Centenário, em Resistencia, na partida de volta do Superclássico das Américas, e precisará apenas de um empate para ser bicampeão do torneio amistoso, depois de ter ouvido vaias em Goiânia e vencido com um gol no fim na ida, em Goiânia.

A vitória no primeiro jogo foi conseguida nos acréscimos do segundo tempo, graças a um pênalti bem cobrado por Neymar. O gol amenizou a bronca da torcida com o time de Mano Menezes, vaiado durante boa parte do segundo tempo. Antes, ainda na etapa inicial, Martínez, do Corinthians, havia feito 1 a 0, e Paulinho havia empatado pouco depois.

Para o jogo em Resistencia, Mano deverá fazer duas mudanças na formação titular em relação ao duelo no Serra Dourada. O atacante Luís Fabiano não se recuperou de uma lesão na coxa direita, sequer se apresentou à seleção e deixou uma vaga entre os titulares.

O treinador testou dois jogadores para a vaga do 'Fabuloso'. Primeiramente, em um esquema mais cauteloso, Arouca formou uma trinca de volantes com Ralf e Paulinho, e Neymar ficou isolado na frente. Depois, o volante passou para os reservas e Leandro Damião formou dupla com o jovem craque.

A outra troca foi feita por opção de Mano, que sacou o meia Jadson para escalar Thiago Neves, do Fluminense, único entre os titulares a defender o líder do Campeonato Brasileiro. O lateral Carlinhos e o atacante Wellington Nem, também do Tricolor, ficarão como opção no banco.

Do outro lado estará a Argentina, que precisa de uma vitória simples para levar a partida para os pênaltis ou por uma diferença de ao menos dois gols para garantir o título.

O técnico Alejandro Sabella deve repetir a escalação usada na partida de ida, com cinco defensores, três meias e dois atacantes. Uma opção para ele é escalar o meia Walter Montillo, do Cruzeiro, como titular no lugar de um defensor para abastecer a dupla formada por Juan Manuel Martínez, do Corinthians, e o artilheiro Hernán Barcos, do Palmeiras.

Além deles, o outro atleta convocado por Sabella que atua no Brasil é o volante Pablo Guiñazú, do Internacional, que começará jogando. "Buscamos ter uma equipe equilibrada e vamos tentar evitar que o Brasil nos ataque", afirmou o treinador argentino em entrevista coletiva.

