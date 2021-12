Sem Neymar, o Brasil jogou para o gasto e bateu a Venezuela por 2 a 0 na noite desta terça-feira, 11, no estádio Metropolitano Mérida. Com atuação discreta, apesar do fraco adversário, a Seleção Brasileira pelo menos garantiu a liderança das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa 2018 com 21 pontos, enquanto a Venezuela segue na lanterna com 2 pontos.

Bruno Porciuncula Brasil bate Venezuela e assume liderança das Eliminatórias

O Brasil volta a campo no dia 11 de novembro, uma sexta-feira, para enfrentar a Argentina, no Mineirão. Depois, viaja até o Peru para enfrentar a seleção da casa no dia 14 e fazer o último jogo do ano.

Gol no início

Renato Augusto tentou logo no primeiro minuto. Ele chutou de longe e fez o goleiro da Venezuela defender em dois tempos. Mas o gol não tardou a acontecer. O goleiro Hernández deu as bolas nos pés de Gabriel Jesus, que deu uma cavadinha e o encombriu, abrindo o marcador.

Após o gol, a Venezuela até tentou ir ao ataque, mas o baixo nível venezuelano não levava perigo algum. Na Seleção Brasileira, Renato Augusto buscava armar as jogadas para Gabriel Jesus, mas a Venezuela estava bem fechada.

O Brasil seguiu no ritmo que o torcedor do Corinthians - ex-clube de Tite - conhece bem: fez um gol e ficou tocando a bola para o lado, sem muito interesse em liquidar logo o jogo. Aos 36, a Seleção havia chutado apenas 6 bolas ao gol.

Aos 24 minutos, quase a Venezuela marcou contra. Daniel Alves cruzou, zagueiro desviou e a bola foi para escanteio. O Brasil tinha paciência e tocava a bola no meio-campo. Paulinho teve uma chance aos 31, mas bola passou rente à trave.

Apagão

O jogo voltou com ritmo lento, assim como terminou. Gabriel Jesus chutou forte aos 3 minutos, mas a bola foi para fora. Mas o placar foi ampliado aos 8 minutos com William, que chutou quase sem ângulo e mandou a bola para o fundo da rede.

O terceiro quase chegou com Renato Augusto, que cabeceou para o gol aos 12, mas Gabriel Jesus, impedido, participou do lance e juiz anulou o tento. A Venezuela foi para cima do Brasil para o tudo ou nada. A Seleção Brasileira tentava aproveitar o contra-ataque.

A Venezuela teve pelo menos três chances de marcar, mas os atacantes - fracos - não aproveitaram, ora mandando em cima do goleiro, ora mandando para longe do gol.

Aos 28 minutos, os refletores do estádio apagaram e a bola ficou parada por mais de 20 minutos. Quando a pelota voltou a rolar, o jogo ficou mais violento, mas nenhuma seleção chegou com perigo na defesa adversária.

