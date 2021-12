Brasil bate Uruguai nos pênaltis e avança no Mundial Sub-20

A seleção brasileira se classificou para as quartas de final do Mundial Sub-20 na manhã desta quinta-feira, 11, após bater o Uruguai na disputra de pênaltis.

No tempo regulamentar, o Brasil se mostrou superior mas não conseguiu se livrar do empate por 0 a 0. Entretanto, as penalidades foram marcadas com 100% de aproveitamento, ao contrário do rival, que finalizou apenas 4 dos 5 gols possíveis.

Andreas Pereira, Lucão, Danilo, Jajá e Gabriel Jesus converteram suas cobranças de pênalti. Do lado uruguaio, Rodrigo Amaral mandou para fora.

O próximo jogo será realizado no sábado, 13, às 22h, quando Brasil enfrentará Portugal, que eliminou a Nova Zelândia por 2 a 1.

adblock ativo