Brasil bate Portugal nos pênaltis e está nas semifinais do Mundial Sub-20

O Brasil está classificado para as semifinais do Mundial Sub-20, que está sendo realizado na Austrália. Contando com a péssima pontaria de Portugal, a seleção avançou na competição ao derrotar os europeus por 3 a 1 na disputa de pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação.

O cenário das oitavas de final, quando o Brasil empatou por 0 a 0 com o Uruguai, levando a definição para a disputa de pênaltis, se repetiu. E novamente a seleção levou a melhor nas cobranças, se classificando para as semifinais, mesmo com uma atuação irregular, em que teve pouca produção ofensiva e só não foi batida porque os portugueses pecaram demais nas finalizações.

O próximo adversário do Brasil sairá do confronto entre Usbequistão e Senegal. E dona de cinco títulos mundiais, conquistados em 1983, 1985, 1993, 2003, 2011, a equipe segue viva na luta pela sexta conquista, que a levaria a se tornar o maior vencedor do Mundial Sub-20 ao lado da Argentina, que foi eliminada na fase de grupos desta edição do torneio.

Adversário mais difícil do Brasil neste Mundial, a seleção de Portugal começou melhor a partida e criou as principais chances de gol nos 15 minutos iniciais, sempre em jogadas aéreas que contavam com a participação de Gelson Martins e André Silva. Além disso, não dava espaços para a seleção, marcando a saída de bola da equipe dirigida por Rogério Micale. Depois dessa pressão inicial, o Brasil conseguiu se defender melhor e até apareceu no ataque, tendo o seu lance mais perigoso em uma finalização de Danilo, que também teve um gol anulado.

A etapa final teve panorama parecido, travado e quase sem chances de gol, ao menos até os 25 minutos, quando Portugal assumiu o controle do duelo, também se aproveitando do cansaço brasileiro. Os portugueses voltaram a ameaçar em cabeceios, de André Silva e Domingos Duarte, e quase marcaram aos 39 minutos, com um chute cruzado de Rony, que acertou a trave.

Sem gols, a definição de um dos semifinalistas do Mundial Sub-20 ficou mesmo para a prorrogação. A seleção de Portugal, que parecia mais descansada, seguiu mais perigosa no primeiro tempo extra e quase marcou aos cinco minutos, com Rony Lopes, que recebeu lançamento livre na grande área e cabeceou para fora.

E os portugueses seguiram com a pontaria ruim, tanto que aos 15 minutos, Gelson, lançado de frente para Jean, não conseguiu acertar a meta brasileira. Na etapa final da prorrogação, o duelo foi mais equilibrado, mas sem grandes emoções, levando o confronto para os pênaltis.

Andreas Pereira converteu a primeira cobrança do Brasil, mas Lucão errou o pênalti seguinte, ao finalizar para fora. Danilo acertou o terceiro pênalti brasileiro e Gabriel Jesus teve sucesso na quarta. Jean defendeu uma cobrança, segurando firme a cobrança de Guzzo, enquanto André Silva e Nuno finalizaram para fora, levando a encerrar a disputa de pênaltis com a vitória por 3 a 1 do Brasil, classificado às semifinais do Mundial Sub-20.

