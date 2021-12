Brasil bate Itália e fatura Copa dos Campeões de vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou neste domingo, 24, seu quarto título da Copa dos Campeões. Os comandados do técnico Bernardinho tiveram bastante trabalho, chegaram a dar um susto, mas derrotaram a Itália por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 25/22, 23/25, 20/25 e 15/11, em Tóquio, no Japão, para levantar o troféu.

Esta é a quarta vez que o Brasil conquista o torneio, em seis edições disputadas, sendo que as outras foram em 1997, 2005 e 2009. Dependendo apenas de si mesmo após a derrota para a Rússia no último sábado, o time brasileiro fez sua parte e terminou a competição na ponta da tabela, somando 12 pontos, contra 11 dos próprios russos e nove da Itália.

O começo do jogo deu a impressão de que a seleção arrancaria para uma vitória tranquila e não teria dificuldades para faturar o título. Wallace e Lucão, que seria eleito o melhor jogador da partida, comandavam as ações e foram fundamentais para que o Brasil abrisse dois sets de vantagem.

No entanto, como diante dos russos, quando chegaram a abrir 2 a 0 e levaram a virada, os brasileiros relaxaram com a vantagem e viram o adversário reagir. A equipe errou demais e deixou a Itália diminuir. Nervosos, os brasileiros voltaram mal para o quarto set e o time europeu se aproveitou para empatar.

Parecia que a traumática derrota de sábado se repetiria, mas aí o Brasil mostrou toda sua qualidade no tie-break. A equipe abriu cinco pontos de vantagem logo no início e depois apenas administrou a diferença para fechar e comemorar o título.

