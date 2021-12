Não foi com uma atuação brilhante, mas o Brasil enfim conquistou sua primeira vitória no Mundial Sub-17. No início da noite desta terça-feira, 20, a equipe canarinho bateu a Inglaterra por 1 a 0 em La Serena, no Chile, com bonito gol de falta do atacante pontepretano Leandro no segundo tempo.

O triunfo serve para ajudar a jovem Seleção a recuperar a confiança na competição após decepcionante estreia com derrota para a Coreia do Sul, por 1 a 0.

Gazeta Press Brasil bate Inglaterra no Mundial Sub-17; assista ao gol!

Agora, o Brasil aguarda o duelo entre os sul-coreanos e a Guiné para saber sua situação no Grupo B ao fim desta segunda rodada. O próximo compromisso do time canarinho está marcado para as 18 horas (de Brasília) desta sexta-feira, contra a Guiné, em Viña del Mar.

Para garantir a classificação às oitavas de final, a equipe verde e amarela precisa ficar entre os dois primeiros colocados da chave, ou então até avançar como um dos quatro melhores terceiros colocados (de seis grupos).

O jogo

O Brasil começou dominando a posse de bola, mas mostrando pouca criatividade ofensiva e cometendo muitos erros de passe. Assim, demorou um pouco para se encontrar em campo e criou a primeira chance de gol aos 14 minutos, quando Andrey disparou pela direita, invadiu a área e bateu cruzado, mas mandou para fora.

A equipe canarinho seguia com o controle da partida, com marcação avançada sobre a saída de bola dos ingleses, e, ao ficar com ela nos pés, arriscar em chutes de fora da área.

Ao contrário da Coreia do Sul, algoz na estreia que propôs o jogo e ameaçou o Brasil, a Inglaterra fez primeiro tempo praticamente inoperante, esperando os adversários em seu campo de defesa e levando pouco perigo ao goleiro Juliano.

A postura dos britânicos, entretanto, foi completamente diferente no início da segunda etapa. Logo aos quatro minutos, Sterling (promessa do Tottenham), que já havia ameaçado em chute de dentro da área com poucos segundos de bola rolando, bateu no canto e exigiu boa defesa do goleiro Juliano.

O Brasil saiu do sufoco aos 21 minutos. Em bela cobrança de falta, Leandro, atacante da Ponte Preta, colocou quase no ângulo direito do goleiro Whiteman para abrir o placar pelo time verde e amarelo.

O dianteiro da Macaca criou grande jogada dez minutos depois, e então rolou dentro da área para Luis Henrique, que acabou perdendo a passada e não conseguiu finalizar.

Os últimos minutos brasileiros na partida também não foram brilhantes, como o resto, e a torcida chilena presente no estádio chegou a vaiar a lentidão das duas equipes antes do apito final.

