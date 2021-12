Brasil bate Argentina e fatura o Sul-Americano Sub-17

A seleção brasileira conquistou na noite de sábado o título do Campeonato Sul-Americano Sub-17, realizado no Equador, ao derrotar a Argentina por 3 a 2, em partida realizada no Estádio Casablanca, na cidade de Quito. O vice-campeonato do torneio ficou com o Uruguai, que empatou, também no sábado, com o Equador por 1 a 1. O Brasil é o maior vencedor do Sul-americano Sub-17, com dez títulos. Os outros nove troféus foram conquistados em 1988, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007 e 2009.

