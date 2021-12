Brasil bate Argentina com facilidade e ganha a 2ª seguida na Liga Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/13 e 26/24, nesta sexta-feira à tarde, na Arena Carioca 1, um dos palcos da Olimpíada do Rio, e conquistou o seu segundo triunfo em dois jogos nesta edição da Liga Mundial.

A equipe comandada pelo técnico Bernardinho havia estreado com vitória sobre o Irã, também em sets diretos, em sua estreia na competição, na última quinta-feira, quando deu início que será usado principalmente como preparação para os Jogos Olímpicos, que acontecem em agosto.

Maior campeão da história da Liga Mundial, com nove títulos, conquistados em 1993, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 e 2010, o Brasil fechará a primeira semana de confrontos da Liga Mundial no sábado, às 23h10, novamente na Arena Carioca 1, onde o time nacional começará a se familiarizar com o horário noturno que será comum nas disputas do vôlei masculino olímpico no Rio.

Já na segunda semana da Liga Mundial, com jogos entre os dias 23 e 25 de junho, a seleção brasileira terá pela frente Sérvia, Irã e Bulgária, em Belgrado, na Sérvia.

O time nacional só enfrentou maiores dificuldades para superar os argentinos nesta sexta-feira no primeiro e no terceiro set, enquanto no segundo atropelou o seu tradicional freguês na modalidade. Na parcial inicial, o confronto foi equilibrado até a segunda parada técnica, a partir da qual a equipe brasileira deslanchou.

Já no terceiro set, o Brasil conseguiu abrir uma vantagem confortável de 23 a 20 no final, mas bobeou e acabou cedendo o empate em 24 a 24, antes de fechar em 26 a 24 e liquidar a partida.

O principal destaque do time brasileiro foi o ponteiro Lucarelli, com 19 pontos. Já o segundo maior pontuador da equipe foi Douglas, com nove acertos, enquanto Wallace e Lucão marcaram oito cada um. Pelo lado argentino, Cristian Poglajen foi o principal destaque ofensivo, com nove pontos.

