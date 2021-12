Brasil avança para quatro finais no Mundial de Ginástica Artística

O Brasil começou bem sua participação no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, que está sendo disputado em Doha (Qatar). Nesta sexta-feira, 26, na disputa do classificatório masculino, os ginastas brasileiros conseguiram vagas em quatro finais. Este resultado já supera a marca obtida no Mundial de 2017, realizado em Montreal (Canadá), quando o Brasil obteve duas finais no masculino.

Na competição por equipes, o Brasil alcançou o seu objetivo e chegou à final ao terminar em sexto lugar o classificatório, com uma nota total de 246,961. A meta inicial era terminar em os 24 primeiros colocados e assim participar com equipe completa no Mundial de 2019, em Stuttgart (ALE), quando serão definidas a maior parte das vagas para a Olimpíada de Tóquio-2020.

A primeira posição por equipe ficou com a Rússia (258,402), seguida por China (257,836) e Japão (253,312). A final por equipes está marcada para segunda-feira, 29, e os três primeiros colocados já asseguram sua vaga nos Jogos Olímpicos.

Caio Souza conseguiu avançar para a disputa de duas finais. Ele estará no individual geral, após ficar em 11º no classificatório, com 82,331 pontos. O melhor na eliminatória foi o chinês Ruoteng Xiao, que somou 87,332.

Caio também estará na final do salto, após terminar na sexta colocação, com a ótima nota de 14,583. O norte-coreano Gwang Ri Se terminou com a melhor nota no qualificatório, com 14,966.

A quarta final brasileira no Mundial de Doha terá a presença de Arthur Zanetti, duas vezes medalhista olímpico nas argolas. O brasileiro mostrou que está recuperado de uma lesão no braço direito, que o tirou dos treinos por quase um mês, e avançou para a final na segunda posição em seu principal aparelho, com a nota 15,033.

Na briga por medalhas, ele terá um novo encontro com o grego Eleftherios Petrounias, que foi o melhor no classificatório (15,266). Na Olimpíada Rio-2016, Petrounias superou Zanetti e levou a medalha de ouro. Caio Souza terminou a prova desta sexta-feira em 11º (14,433) e ficou como terceiro reserva para a final.

Mesmo sem alcançar as finais por aparelhos, Francisco Barreto teve um ótimo desempenho no classificatório. No cavalo com alças, ele terminou em 11º lugar (13,500), ficando como o terceiro reserva para a final do aparelho. Na barra fixa, ele ficou em 15º lugar (14,000), a dois décimos de uma vaga na final.

Completaram ainda a participação do Brasil neste primeiro dia do Mundial Arthur Nory e Lucas Bitencourt. Também voltando de lesão, Nory teve como melhor desempenho o salto, quando ficou com a nota 14,500, que lhe deu a 21ª posição. Bitencourt também teve sua melhor performance neste aparelho, alcançando a nota 14,200 e terminando em 49º lugar.

