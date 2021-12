Brasil avança mais duas duplas e terá nove na etapa catarinense do vôlei de praia

O vôlei de praia brasileiro garantiu mais duas duplas na chave principal da etapa de Itapema, em Santa Catarina, do Circuito Mundial. Entre as mulheres, Josi e Lili passaram pelo qualifying e avançaram à fase de grupos, mesmo feito alcançado por Ramon Gomes e Fernandão no torneio masculino.

Com estas classificações, o País será representado por nove duplas na chave principal. Entre as mulheres, já estavam garantidas: Ágatha/Duda, Fernanda Berti/Bárbara Seixas, Maria Elisa/Carol Solberg e Taiana/Carol Horta. Já entre os homens, os classificados eram: Evandro e André Stein, Álvaro Filho/Saymon e Vitor Felipe/Guto.

Para garantir vaga na fase de grupos, Josi e Lili venceram a única partida que disputaram nesta quarta. As brasileiras derrotaram as japonesas Ishii e Murakami por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/18. Jogando em sua cidade natal, Josi celebrou o resultado positivo.

"Estou muito feliz por essa classificação, é ótimo receber esse incentivo, jogar com uma motivação tão especial. O pessoal aqui de Itapema está dando muito apoio, vindo aqui na arena para torcer, gritam nosso nome, comemoram cada ponto. A festa foi linda e é só o primeiro dia, temos mais desafios e espero que possamos seguir fortes", declarou.

Como Josi e Lili, Ramon Gomes e Fernandão também tiveram apenas uma partida a disputar nesta quarta, e fizeram bonito. Com mais dificuldade, eles passaram pelos suíços Metral e Hagenbuch por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 13/21 e 15/13.

"Estou muito feliz pela vitória, eu e o Fernando fizemos por merecer. Estou emocionado por conseguir essa vitória no dia do meu aniversário e estar aqui neste torneio que tem uma outra atmosfera. A pressão é maior, muitos países que não conhecemos. Tenho que me adaptar aos adversários durante as partidas, e eu quero mais ainda", comentou Ramon Gomes.

Mas não foi só de festa a quarta-feira para os brasileiros em Itapema. Entre os homens, Hevaldo e Arthur Lanci, Jô/Léo Vieira e Thiago/Adrielson perderam no qualifying e foram eliminados. Já no torneio feminino, Juliana/Andressa, Tainá/Rebecca e Elize Maia/Maria Clara foram eliminadas na fase preliminar.

