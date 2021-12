Brasil avança duas duplas às oitavas de final do vôlei de praia na China

O Brasil iniciou bem sua caminhada na chave masculina da etapa de Yangzhou do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta quinta-feira, duas das três duplas do País, Pedro Solberg/Bruno Schmidt e Guto/Saymon, garantiram vaga direta às oitavas de final do estágio quatro estrelas da competição.

No masculino, foram realizadas duas rodadas nesta quinta. Pedro Solberg/Bruno Schmidt e Guto/Saymon venceram suas duas partidas e garantiram vaga direto nas oitavas. A outra dupla brasileira na disputa, Alison/André perdeu um dos jogos e precisará disputar a repescagem.

Pelo Grupo B, Pedro Solberg e Bruno Schmidt passaram na estreia pelos donos da casa Zhuoxin e Zhou por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/11. Depois, derrotaram os norte-americanos Slick e Patterson em três sets, com parciais de 21/14, 24/26 e 15/12, garantindo a classificação.

Já Guto e Saymon estrearam no Grupo G batendo os chineses Li e Jiaxin, com parciais de 21/19 e 21/8, enquanto Alison e André passaram pelos poloneses Szalankiewicz e Rudol em dois sets, com parciais de 21/19 e 24/22. Na segunda rodada, as duplas brasileiras se enfrentaram, e Guto e Saymon levaram a melhor por 2 a 0, com parciais de 21/15 e 21/14, indo às oitavas e mandando Alison e André para a repescagem.

Feminino

Na chave feminina, apenas a primeira rodada foi disputada nesta quinta. Somente duas das seis duplas do Brasil na disputa venceram seus compromissos. No Grupo A, Ana Patrícia e Rebecca bateram as letãs Kravcenkova e Garudina por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/11, enquanto Bárbara Seixas e Fernanda passaram pelas chinesas Bai e Levwen em três sets: 19/21, 21/16 e 15/11.

Nas outras quatro partidas, quatro derrotas. Josi e Lili perderam em três sets para as norte-americanas Flint e Day (15/21, 23/21 e 15/13), assim como Ângela e Carol Horta diante das norte-americanas Hughes e Summer (21/19, 18/21 e 15/9). Também por 2 a 1, Maria Clara e Elize caíram para as chinesas Wang e Xue (19/21, 21/17 e 15/10), e Tainá e Vitória foram batidas pelas suíças Huberli e Betschart (21/15, 14/21 e 15/7).

