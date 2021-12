Brasil arrasa Tunísia e ganha outra no Mundial de Vôlei

Depois da ótima vitória sobre a Alemanha na estreia, a Seleção Brasileira masculina de vôlei fez mais uma vítima no Mundial da Polônia. Dessa vez, o Brasil arrasou a Tunísia, nesta quarta-feira, 3, em Katowice, pela segunda rodada do Grupo B. Em ritmo de treino, o placar do jogo foi 3 sets a 0, com fáceis parciais de 25/18, 25/10 e 25/17.

Em busca do quarto título mundial seguido, o Brasil lidera o Grupo B da competição, único com seis pontos em duas rodadas. A segunda colocação da chave é da Finlândia, justamente a próxima adversária brasileira, em jogo que acontece nesta sexta, 5, às 15h15 (horário de Brasília), novamente em Katowice - os finlandeses têm cinco pontos.

Diante da fragilidade do adversário, o técnico Bernardinho chegou a poupar o central Sidão e o oposto Leandro Vissotto no jogo desta quarta-feira. Assim, a Seleção entrou em quadra diante da Tunísia com Bruno, Lucão, Wallace, Murilo, Lucarelli, Eder e os líberos Mário Jr. e Felipe. Mas Raphael, Lipe, Renan e Maurício também foram usados no jogo.

A Tunísia só ameaçou o Brasil no começo do jogo, quando conseguiu abrir 4 a 0 no placar. Mas a Seleção Brasileira rapidamente controlou as ações e virou para vencer o primeiro set. No segundo, foi ainda mais fácil para o time de Bernardinho, que não deu chances para o adversário. Depois, na terceira parcial, os tunisianos nem assustaram.

Com o Brasil jogando em ritmo de treino, Bernardinho deu bastante espaço para os reservas durante a partida. Assim, os pontos ficaram divididos entre os brasileiros. O ponteiro Lucarelli foi o maior pontuador, com 12 acertos, enquanto o central Eder contribuiu com nove. Do lado da Tunísia, lanterna da chave, destaque para Garci, com oito pontos.

adblock ativo