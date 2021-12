Brasil arrasa Taiwan na estreia do Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei estreou com vitória na sua campanha para tentar conquistar o nono título do Grand Prix. Nesta sexta-feira pela manhã, a equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu Taiwan por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/19 e 25/12, em partida realizada no ginásio Milton Olaio Filho, em São Carlos (SP).



O confronto valeu pela primeira rodada do Grupo A da competição, que terá o duelo entre Itália e Japão, a partir das 13 horas desta sexta. Neste sábado, o Brasil volta à quadra para enfrentar o Japão, às 10 horas, novamente em São Carlos, enquanto Taiwan enfrentará as italianas, rivais das brasileiras no domingo.



O confronto desta sexta-feira foi bastante tranquilo para a seleção brasileira, que se aproveitou da fragilidade do adversário e venceu com facilidade mesmo cometendo mais erros do que o normal.

