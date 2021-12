Brasil arrasa Suíça no vôlei na estreia em Montreux

A Seleção Brasileira feminina de vôlei não teve dificuldades nesta terça-feira, 27, para confirmar o seu favoritismo no Torneio de Montreux, competição de caráter amistoso que serve de preparação para o Grand Prix e o Mundial nesta temporada. A equipe nacional venceu a Suíça por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/20 e 25/13.

Atual campeão em Montreux e em busca de seu sétimo título do evento suíço, o Brasil está no Grupo A do torneio, que também conta com China e Rússia. Nesta quarta-feira, o time dirigido por José Roberto Guimarães enfrentará as chinesas às 13h30 (de Brasília), mesmo horário do duelo de quinta com as russas.

As duas seleções que ficarem nas duas primeiras posições da chave avançarão às semifinais e se juntarão aos dois países que forem os dois mais bem colocados do Grupo B, formado por Estados Unidos, Japão, Alemanha e República Dominicana.

Representado pelas levantadoras Ana Tiemi, Dani Lins e Fabíola, pelas opostos Monique, Tandara e Andréia Laurence, pelas ponteiras Jaqueline, Natália e Gabi, pelas centrais Angélica, Adenízia, Carol e Natália Martins e pelas líberos Camila Brait e Léia, o Brasil abre sua temporada de competições justamente no Torneio de Montreux.

Primeiro maior desafio deste ano para a seleção brasileira, o Grand Prix será realizado entre 25 de julho e 24 de agosto, enquanto o Mundial, grande objetivo da temporada, está marcado para acontecer entre 23 de setembro e 12 de outubro, na Itália.

