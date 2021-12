Brasil arrasa Honduras no último amistoso antes da Copa América

Apesar de jogar sem Neymar, o Brasil arrasou Honduras com uma goleada de 7 a 0 no amistoso deste domingo, 9, em Porto Alegre, passando assim por seu último teste com grande facilidade antes de sua estreia na Copa América no dia 14 de junho diante da Bolívia.

A seleção brasileira começou cedo a goleada por meio de Gabriel Jesus logo aos 6 minutos, um gol que primeiro foi anulado e depois foi dado como válido com o auxílio da vídeo-arbitragem. Sete minutos depois veio o segundo gol em uma cabeçada de Thiago Silva.

Honduras não conseguiu reagir e acabou cedendo ao jogo violento, o que lhe custou um pênalti quando Izaguirre deu um pisão em Richarlison. O meia Philippe Coutinho cobrou bem aos 37 e ampliou.

Após o intervalo, o time comandado por Tite voltou querendo mais: Gabriel Jesus marcou de novo (46) David Neres (que jogou na posição de Neymar, na ponta esquerda) fez seu primeiro gol vestindo a camisa da seleção (56). Firmino (64) e Richarlison (70) completaram a goleada. Mas a seleção poderia até ter feito mais.

