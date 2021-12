Bragantino vence e Bahia sai do G-4

Após levar um susto e sair perdendo em casa para o já rebaixado Mogi Mirim, o Bragantino buscou a virada, fez 3 a 1 e entrou no G-4 na noite desta terça-feira, 3, na abertura da 34ª rodada da série B do Brasileirão. Agora é o quarto colocado, enquanto o Bahia caiu para a quinta posição.

Os gols do Braga foram de Alan Mineiro (2) e Thiago Santos. No outro jogo da rodada, em Minas, o América-MG aplicou 3 a 1 no Paysandu e evitou que este também ultrapassasse o Tricolor. O Coelho segue vice.

