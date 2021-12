Boxeadora mexicana morre após luta no Canadá

A boxeadora mexicana Jeanette Zacarías, de 18 anos, morreu na quinta-feira, 2, em Montreal (Canadá), após passar cinco dias em coma induzido em decorrência dos golpes que recebeu, no últmio sábado, em uma luta com a canadense Marie Pier Houle.

“É com grande tristeza e angústia que ficamos sabendo que Jeanette Zacarías nos deixou”, informou nas redes sociais o Grupo Yvon Michel, promotor da luta.

"Toda a equipe do Grupo Yvon Michel está extremamente angustiada com este doloroso anúncio", acrescentou a entidade que expressou suas condolências aos familiares da boxeadora mexicana, especialmente ao marido dela, o também boxeador Jovanni Martínez.

No quarto round do duelo realizado sábado passado, no Stade IGA, em Montreal, a lutadora mexicana foi nocauteada por Marie Pier Houle e teve uma convulsão no ringue. Em seguida, foi levada a uma clínica em Montreal, onde foi sedada.

Nascida em Aguascalientes (no centro do México, Jeanette Zacarías, conhecida como 'Chiquitiboom', começou sua carreira no boxe profissional em 27 de janeiro de 2018. Teve seis lutas, das quais ganhou duas e perdeu quatro, três delas por nocaute.

