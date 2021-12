Boxeador simula sexo com adversário e leva o troco. Assista!

Em combate válido pelo cinturão dos meio-médios da Associação Mundial de Boxe (AMB), no último sábado, 14, no Texas (EUA), o pugilista norte-americano Adrien Broner foi o autor de uma brincadeira no mínimo inusitada.

Ainda no primeiro round, Broner aproveitou que o adversário, o argentino Marcos Maidana, estava de costas e fez um gesto como se estivesse fazendo sexo. O ato, no entanto, não intimidou Maidana, que dominou o rival e revidou o gesto no 11º round.

No fim, o argentino venceu o combate e se tornou o campeão mundial dos meio-médios por decisão unânime. Confira vídeo abaixo:

