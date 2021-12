Boxeador russo, de 28 anos, morre após sofrer nocaute técnico nos Estados Unidos

O boxeador russo Maxim Dadashev morreu nesta terça-feira, 23, em Maryland, Estados Unidos, após lesões sofridas na última sexta durante a luta contra o porto-riquenho Subriel Matias. Na mesma programação, o brasileiro Esquiva Falcão venceu o mexicano Jesus Antonio Gutierrez.

Durante a luta de sexta, o técnico James Buddy McGirt pediu para o árbitro parar o combate no 11º round, ao perceber que seu lutador não estava em boas condições físicas. Dadashev teve de ser colocado em uma maca para deixar o ginásio, antes de ser levado de ambulância para o hospital Prince George, em Maryland.

O lutador foi submetido a uma cirurgia para diminuir a pressão craniana. Levado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), o boxeador foi induzido ao estado de coma, mas não se recuperou.

O pugilista russo tinha 28 anos e deixa esposa e filhos, que viajaram de São Petersburgo aos Estados Unidos para vê-lo antes de morrer. Ele era considerado um lutador muito promissor na Rússia e, até a derrota da última sexta, tinha um cartel invicto no boxe, com 13 vitórias, sendo 11 por nocaute. Ele havia assinado com a Top Rank, uma das maiores empresas de promoção de lutas do mundo, cujo dono é o lendário Bob Arum.

