Boxe disputa último torneio classificatório ao Pan 2015

Com uma seleção enxuta, de apenas 11 atletas, o boxe brasileiro viajou para o México para garantir vagas para os Jogos Pan-Americanos, que acontecem em Toronto, no Canadá, em julho. O torneio de acesso é o Pan-Americano de boxe, que vai até esta sexta-feira, 5.



Sexta, aliás, é o último dia que as confederações têm para aguardar a atualização de índices e rankings nacional e internacional para fechar a lista dos convocados para o torneio, que será realizado de 10 a 26 de julho.



De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), as metas para Toronto são classificar mais atletas do que em Guadalajara 2011, ficar entre os três primeiros no quadro de medalhas e evoluir na preparação da delegação para os Jogos Rio-2016.



Uma dessas metas já foi alcançada: com uma delegação de cerca de 600 atletas (588 vagas já estão garantidas), este será o maior contingente enviado para um evento fora do país. A maior delegação brasileira num Pan-Americano foi a do Rio-2007, com 660 atletas - em Guadalajara-2011 foram 515.



A importância do Pan de Toronto para alguns atletas brasileiros ultrapassa o parâmetro de desempenho para a Rio-2016. Seis modalidades darão vagas ou valerão pontos no ranking mundial para a próxima Olimpíada: atletismo, hóquei sobre a grama, pentatlo moderno, taekwondo, tiro esportivo e triatlo.



Desfalques



Algumas das principais estrelas do boxe - como os baianos Robson Conceição e Robenilson de Jesus - não viajaram para o México porque ficarão de fora do Pan em Toronto.



O motivo é simples: eles deram preferência à competição profissional da Associação Internacional de Boxe Amador (Aiba, na sigla em inglês), cujo calendário entrava em choque com o do intercontinental. As regras da Aiba proíbem atletas de competir em dois torneios que sejam realizados com menos de 30 dias.



Mesmo assim, a campanha dos três pugilistas - Patrick Lourenço também ficou de fora do Pan - para a Olimpíada não será afetada. Robson está confirmado para o Mundial deste ano, que será realizado em outubro - e vai valer vaga para Rio-2016. Patrick e Robenilson também devem marcar presença na competição.



"Não interfere em nada com a Olimpíada. Tanto que a APB (liga profissional da Aiba) é classificatória para os Jogos. Vários países vão perder atletas para o Pan, como Argentina, Venezuela e México", garantiu o diretor-técnico da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), Otílio Toledo.



O futebol é outra modalidade que vai levar um 'time B' para Toronto. A imprensa chegou a divulgar que o Brasil não participaria do torneio, mas a CBF desmentiu, dizendo que o campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2014 serviu como classificatória para o Pan deste ano. Como o Brasil venceu o torneio, garantiu a vaga.



A seleção que vai ao Canadá, no entanto, não será a olímpica principal. Os jogadores convocados são os do Sub-23. O primeiro adversário da canarinha já saiu: no dia 12 de julho o Brasil pega o anfitrião Canadá. As mulheres pegam a Costa Rica um dia antes.

