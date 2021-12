Boxe: baianos iniciam caminhada aos Jogos do Rio-2016

Os pugilistas baianos Robenilson de Jesus e Robson Conceição iniciam, na tarde desta terça-feira, 18, a busca pela vaga nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Eles sobem ao ringue no Campeonato Continental Open Boxe, na cidade de La Guaira, na Venezuela.

Robenilson vai encarar o porto-riquenho Orlando Ruiz Gonzalez na categoria até 56 kg. Robson - medalhista de prata no Mundial de 2013 -, enfrentará, na categoria até 60 kg, o vencedor do duelo entre o mexicano Lindolgo Garza e o canadense Lucas Bahdi.

A competição, que começou nesta segunda, 17, e se encerra no domingo, 23, garante aos três primeiros colocados (nas categorias até 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg e acima de 91 kg) presença no Campeonato Mundial, no Qatar.

E será nesse próximo torneio, em outubro, que surgirá a primeira possibilidade de se garantir na Olimpíada. "No Mundial do Qatar, os pugilistas precisam ficar entre os três primeiros lugares de suas respectivas categorias. Confirmando-se este cenário, a vaga garantida para os Jogos Olímpicos está garantida. Há outra possibilidade, no torneio Pré-Olímpico, na Argentina, em 2016. A data, porém, ainda não foi confirmada", explicou, em nota, a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe).

Apesar de já ter participado dos Jogos de Pequim-2008 na categoria peso mosca (até 52 kg), Robenilson se disse ansioso para carimbar logo o 'passaporte' olímpico. Desta vez, no entanto, lutará no peso galo (até 56 kg).

"O campeonato continental aqui, em La Guaira, é muito importante. Daqui, posso ter a vaga do Mundial. Não posso vacilar. No boxe, perder uma luta já era. Entrarei com a maior concentração possível", afirmou, por telefone, admitindo não conhecer seu adversário na estreia.

"Já lutei com muitos porto-riquenhos, mas não conheço Orlando Ruiz. Tenho outro adversário também: o tempo. Há meses que não luto só três rounds", ressaltou.

Robenilson estava disputando a Liga Profissional de Boxe da Associação Internacional de Boxe Amador (a Aiba Pro). "Nela, são oito rounds de três minutos cada um. Agora, não. Na luta de amanhã (terça-feira) serão só três rounds de três minutos. É muito intenso. Mas estou preparado. Estava treinando aí, em Salvador, na academia Champion com o professor Luiz Dórea", explicou.

Escalação

Além dos baianos Robenilson de Jesus e Robson Conceição, a delegação verde-amarela está formada por outros seis boxeadores.

"Estão presentes no Campeonato Continental os atletas: Julião Neto (até 52 kg), Joedison Teixeira (até 64 kg), Myke Carvalho (até 75 kg), Michel Borges (até 81 kg), Juan Nogueira (até 91 kg) e Rafael Lima (acima de 91 kg). Além, é claro, dos pugilistas baianos", informou o comunicado da CBBoxe.

