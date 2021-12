Boxe: baiano vira líder em ranking de liga semiprofissional

Prata no Mundial de boxe do ano passado, em Almaty, no Casaquistão, o baiano de Salvador Robson Conceição segue brilhando na categoria peso leve (até 60kg).

No último sábado, ele venceu mais uma luta na World Series Boxing (WSB), liga semiprofissional da AIBA (Associação Internacional de Boxe Amador), e assumiu a liderança do ranking da liga após a atualização feita nesta segunda-feira.

No WSB, as disputas são entre times nacionais. Robson luta pelo Italia Thunder, com sede em Milão (ITA), e no sábado derrotou o ucraniano Pavlo Ishchenko por decisão unânime dos árbitros. Coletivamente, os lutadores do time italiano venceram as cinco lutas do confronto e ganharam facilmente do Ukraine Otamans.

No ranking individual é levado em conta o total de vitórias de cada lutador e são dados pesos diferentes a confrontos em casa ou fora, além de ser considerado o total de vitórias em rounds na opinião dos árbitros dos combates.

Agora com três vitórias, Robson se igualou a Lázaro Álvarez Estrada, cubano da equipe Cuba Domadores e que foi seu algoz no Mundial do ano passado.

O ranking individual da WSB vai valer classificação para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016 - uma ou duas por categoria. O Brasil tem cinco lugares garantidos no masculino e, se Robson conseguir a classificação por méritos próprios, abre a possibilidade de o convite ir para outro brasileiro.

Nesta semana, o baiano volta ao seu país para integrar a seleção brasileira que disputará o Campeonato Sul-Americano, a ser realizado no mês que vem, em Santiago (CHI).

Preparado

"Aproveitei esse mês de fevereiro para treinar e competir aqui na Itália, o que foi muito importante. Agora volto ao Brasil para os últimos treinos antes dos Jogos Sul-Americanos. Tenho certeza de que esse período aqui vai me ajudar a buscar o ouro no Chile", disse Robson, após o triunfo que o levou ao topo do ranking da WSB.

As sessões de treinos para o torneio continental acontecerão em São Paulo, onde, na próxima quinta, a seleção fará treino conjunto com o time sueco.

