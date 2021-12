Bottas tem potencial para ser campeão na F1, diz Massa

Considerado uma das revelações da atual temporada, o finlandês Valtteri Bottas tem potencial para ser campeão da Fórmula 1 no futuro, afirmou Felipe Massa nesta quarta-feira. Para o brasileiro, seu companheiro na Williams tem as características certas para brigar pelo título na principal categoria de automobilismo do mundo.

"Ele é um grande piloto. E tem mostrado desde o início da temporada que, além de rápido e competitivo, é esperto, inteligente e trabalha duro", enumerou Massa, ao ser questionado sobre as possibilidades de Bottas ser campeão no futuro. "Ele poderia, com certeza. Mas ainda é um pouco jovem", ponderou.

Na avaliação do brasileiro, Bottas deve ser considerado uma das revelações da temporada, ao lado do australiano Daniel Ricciardo, o único a desbancar os pilotos da Mercedes neste ano. "Ele está fazendo tudo certo. As pessoas precisam encará-lo com o um grande piloto na disputa, assim como Ricciardo."

Aos 25 anos, Bottas tem surpreendido os rivais e o companheiro de equipe por mostrar resultados consistentes nesta sua segunda temporada na Fórmula 1. Encarado com um aprendiz no início do ano, à sombra do experiente Massa, o finlandês vem mostrando maior regularidade, superando o brasileiro em todas as disputas.

No duelo direto dentro da Williams, Bottas foi mais rápido que Massa em oito dos 12 treinos classificatórios da temporada até agora. Obteve os quatro pódios registrados pela equipe no ano e ainda tem 70 pontos de vantagem sobre o companheiro na classificação. Ocupa o quinto lugar geral, quatro posições à frente de Massa.

