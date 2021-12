Bottas supera Vettel e garante segunda pole na carreira; Hamilton sai em oitavo

O finlandês Valtteri Bottas se beneficiou de uma bandeira amarela nos segundos finais do treino de classificação do GP da Áustria de Fórmula 1 e assegurou a pole position. Em disputa realizada no circuito de Spielberg, neste sábado, o piloto da Mercedes anotou o tempo de 1min04s251 e deixou o alemão Sebastian Vettel na segunda posição, com 1min04s293.

Ainda assim, o líder da temporada tem muito a comemorar. O piloto da Ferrari, afinal, viu seu principal concorrente na disputa pelo título, o britânico Lewis Hamilton, que está 14 pontos atrás, anotar 1min04s779 e ficar com o terceiro tempo. Como o piloto da Mercedes foi punido com a perda de cinco posições no grid, por trocar a caixa de câmbio antes de que ela completasse seis corridas, ele largará apenas em oitavo.

O finlandês Kimi Raikkonen, assim, que havia feita o quarto tempo, herdou a terceira posição e colocou ainda mais pressão sobre Hamilton. Daniel Ricciardo e Max Verstappen, da Red Bull, vieram na sequência, enquanto Romain Grosjean largará em sexto e Sergio Perez em sétimo. Esteban Ocon e Carlos Sainz Jr fecharam as dez primeiras colocações.

Já o brasileiro Felipe Massa, depois de sofrer nos treinos livres com a falta de equilíbrio de sua Williams, confirmou o prognóstico ruim para o final de semana: foi eliminado ainda no Q1, com o tempo de 1min06s534, e largará apenas em 17º. Ainda assim, está uma posição à frente de seu companheiro, o canadense Lance Stroll.

Confirmando o domínio imposto nos treinos livres, Hamilton pareceu não se abalar com a punição - anunciada na sexta-feira - e liderou com tranquilidade o Q1. Raikkonen, Vettel, Sainz e Bottas vieram na sequência, sem fazer frente ao britânico.

Massa, por sua vez, depois de permanecer entre os 15 primeiros durante boa parte do Q1, foi perdendo posições nos minutos finais e caiu para 17º. Ele ainda tentou uma última volta, mas fracassou e acabou não avançando ao Q2.

"Estamos com um problema sério para fazer os pneus funcionarem", lamentou o brasileiro à SporTV. "Saí no último momento do box e consegui fazer a volta, mas saí forte de traseira em uma curva e não consegui avançar."

No Q2, por sua vez, o panorama do final de semana começou a mudar: Hamilton perdeu o domínio e acabou apenas em terceiro - Vettel fechou na frente, com Bottas em segundo. Hulkenberg, Alonso, Vandoorne, Kvyat e Magnussen, por sua vez, foram eliminados.

Se todas as atenções do Q3 estavam voltadas para Vettel e Hamilton, especialmente depois da última corrida, quando o alemão propositalmente acertou o carro do adversário, Bottas levou a melhor e garantiu a segunda pole de sua carreira.

O finlandês tinha a melhor marca quando, nos segundos finais, no momento em que os pilotos se lançavam para as últimas voltas rápidas, o carro de Grosjean parou na pista. Assim, a bandeira amarela foi acionada e as posições permaneceram as mesmas, prejudicando Vettel e Hamilton.

Os pilotos voltam neste domingo ao Red Bull Ring, quando será realizada a largada para o GP da Áustria, a nona etapa da temporada da Fórmula 1.

Confira o grid de largada para o GP da Áustria de Fórmula 1:

1º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min04s251

2º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min04s293

3º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min04s779

4º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min04s896

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min04s983

6º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min05s480

7º - Sergio Perez (MEX/Force India), 1min05s605

*8º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min04s424

9º - Esteban Ocon (FRAN/Force India), 1min05s674

10º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), 1min05s726

-------------------------------------------------

11º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1min05s597

12º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min05s602

13º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min05s741

14º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), 1min05s884

15º - Kevin Magnussen (DIN/Haas)

----------------------------------------------------

16º - Jolyon Palmer (ING/Renault), 1min06s345

17º - Felipe Massa (BRA/Williams), 1min06s534

18º - Lance Stroll (CAN/Williams), 1min06s608

19º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min06s857

20º - Pascal Wehrlein (ALE/Sauber), 1min07s011

*Perdeu cinco posições no grid

adblock ativo