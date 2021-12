Bottas domina último teste da pré-temporada da Fórmula 1

No último teste da pré-temporada da Fórmula 1 em 2020, a Mercedes voltou a mostrar sua superioridade em Barcelona. Com pneus macios, o piloto finlandês Valtteri Bottas registrou o tempo de 1min16s196 e levou escuderia alemã ao topo no encerramento das atividades.

Bottas também encerra sua participação na pré-temporada com o melhor tempo de todas as duas semanas de testes. A marca de 1m15s732 foi registrada no terceiro dia de treinos.

O segundo colocado foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que ficou a 0s073 do líder. O australiano Daniel Ricciardo, da Renault, completou os três mais rápidos no circuito catalão de Montmeló.

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi o quarto, a mais de um décimo do tempo de Bottas, mas com 177 voltas completadas. Já o atual campeão britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, terminou o último dia da pré-temporada em quinto, a 0s214 do companheiro.

