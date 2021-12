O finlandês Valtteri Bottas fez valer a surpreendente pole position obtida no treino de classificação. Neste domingo, com extrema tranquilidade, o piloto da Mercedes dominou o GP da Áustria de Fórmula 1 e venceu a prova disputada no circuito de Spielberg, a nona da temporada. Foi apenas o segundo triunfo de sua carreira.

Estadão Conteúdo Bottas domina, desbanca Vettel e conquista o GP da Áustria de Fórmula 1

Depois de largar em segundo, o alemão Sebastian Vettel também manteve a posição e conquistou um bom resultado para a Ferrari. Já o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, que ganhou o terceiro posto na largada ao ultrapassar Kimi Raikkonen, completou o pódio.

Embora não tenha terminado entre os três primeiros, o britânico Lewis Hamilton fez uma boa corrida de recuperação, ganhou quatro colocações de sua posição de largada e foi o quarto.

O brasileiro Felipe Massa, por sua vez, depois de encontrar dificuldades com o ajuste de sua Williams na sexta e no sábado, teve uma excelente largada, subiu oito posições e foi o nono.

Os resultados deste domingo mantiveram Vettel na liderança da temporada, agora com 171 pontos, 20 na frente de Hamilton. Com o triunfo, por sua vez, Bottas foi a 136, enquanto Ricciardo subiu para 107, em quarto. Já Massa é apenas o décimo, com 22.

Pressionado pelas duas Ferraris, Bottas fez uma boa largada e manteve a primeira colocação, seguido por Vettel. Raikkonen, porém, não teve o mesmo desempenho e foi ultrapassado por Ricciardo e Grosjean.

Já Hamilton, punido com a perda de cinco posições no grid após trocar a caixa de câmbio antes de completar seis corridas com o componente, ganhou duas colocações e terminou a primeira volta em sexto.

Quem também fez excelente largada foi Felipe Massa. Depois do péssimo treino de classificação e de sair apenas em 17º, o brasileiro ganhou inúmeras posições no início e subiu para nono. Seu parceiro canadense Lance Stroll, que largou em 18º, teve desempenho similar e alcançou o décimo posto.

Kvyat, Alonso e Verstappen, por sua vez, se envolveram em um acidente. Tanto o espanhol quanto o holandês abandonaram, enquanto o piloto da Toro Rosso até continuou na pista, mas foi punido com um drive through e teve sua corrida comprometida.

Se Bottas mantinha a liderança com certa tranquilidade, sem ser ameaçado por Vettel, Hamilton seguia com sua corrida de recuperação: ultrapassou Grosjean e aumentou a pressão sobre Raikkonen.

Os pilotos, então, sem muita ação na pista, começaram a entrar nos boxes. E, se Bottas manteve a liderança com boa vantagem sobre Vettel, Hamilton ganhou a quarta posição de Raikkonen e passou a diminuir a desvantagem para Ricciardo. Massa, por sua vez, manteve a nona colocação, sempre seguido por Stroll.

Faltando poucas voltas para o fim, quando a única disputa relevante parecia ser entre Hamilton e Ricciardo, alguns pingos apareceram no Red Bull Ring. Mas foi apenas um susto. Embora a incerteza sobre o tempo tenha permanecido até a última volta, a chuva não caiu na pista.

Melhor para Bottas. Após segurar uma leve pressão de Vettel nas duas últimas voltas, o finlandês conquistou uma importante vitória à Mercedes. Hamilton, por outro lado, não conseguiu ultrapassar Ricciardo e fechou em quarto.

A décima etapa da temporada será disputada já no próximo domingo: será o GP da Grã-Bretanha, no tradicional circuito de Silverstone.

Confira a classificação final do GP da Áustria de Fórmula 1:

1º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), em 1h21min48s523

2º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), a 0s658

3º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), a 6s012

4º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 7s430

5º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), a 20s370

6º - Romain Grosjean (FRA/Haas), a 73s160

7º - Sergio Perez (MEX/Force India), a uma volta

8º - Esteban Ocon (FRAN/Force India), a uma volta

9º - Felipe Massa (BRA/Williams), a uma volta

10º - Lance Stroll (CAN/Williams), a uma volta

11º - Jolyon Palmer (ING/Renault), a uma volta

12º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), a uma volta

13º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault), a uma volta

14º - Pascal Wehrlein (ALE/Sauber), a uma volta

15º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), a duas voltas

16º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), a três voltas

Não completam

Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso)

Kevin Magnussen (DIN/Haas)

Fernando Alonso (ESP/McLaren)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

adblock ativo