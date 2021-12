Bottas celebra 'melhor treino' e dobradinha da Williams

Após conquistar a segunda posição do grid do GP da Áustria, neste sábado, em Spielberg, Valtteri Bottas não escondeu a alegria por ter conquistado o seu melhor resultado em um treino de classificação na Fórmula 1, assim como comemorou o fato de que a Williams conseguiu uma dobradinha com a pole obtida por Felipe Massa.

"Foi a melhor posição de largada da minha carreira, então só tem mais uma posição para eu subir. E hoje o Felipe foi muito bem. Estou muito feliz por nós como uma equipe", afirmou o finlandês, em entrevista coletiva, destacando que esse resultado é fruto da evolução clara que vem sendo mostrada pela equipe inglesa ao longo da temporada e principalmente após o péssimo desempenho amargado em 2013.

"Nós demos alguns grandes passos desde o ano passado e agora conseguimos um resultado como este. É claro que isso é apenas um sábado, mas ainda assim nós podemos ver que todo o trabalho duro está começando a ser realmente recompensado", completou.

Ao mesmo tempo, porém, Bottas lembrou que é preciso manter o foco e deixar de lado a euforia pela dobradinha neste domingo. "Vai ser uma história diferente amanhã, não será fácil manter os carros da Mercedes atrás, com certeza, e outros carros como os da Ferrari e Red Bull estarão fortes", enfatizou.

