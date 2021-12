Botafogo vence Flu de Feira e entra no G-5 do Baianão

Chega de jejum: na noite da última quarta-feira, 6, o Botafogo-BA bateu o Flu de Feira por 3 a 1, em Pituaçu, e entrou na zona de classificação da primeira fase do Campeonato Baiano.

Então na quarta colocação, o Mais Simpático agora faz companhia ao Serrano, à Jacuipense, ao Juazeirense e ao Vitória da Conquista, que são o primeiro, o segundo, o terceiro e o quinto colocados, respectivamente.

O líder Serrano foi até Juazeiro para encarar o Juazeirense e arrancou empate de 1 a 1. Já a Jacuipense recebeu o Bahia de Feira em Serrinha e triunfou pelo placar de 2 a 1. O Bode recebeu o Juazeiro no Estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, e decepcionou a sua torcida: sofreu revés de 1 a 0.

Com a derrota em Salvador, o Touro do Serão, ainda com quatro pontos ganhos, caiu para a oitava posição e entrou na zona de rebaixamento para a segunda divisão, ao lado do Atlético, lanterna com um único ponto conquistado.

A bola volta a rolar pelo Baianão a partir do sábado, 16, quando o Bahia de Feira receberá o Vitória da Conquista no Joia da Princesa. No domingo, 17, jogam Juazeiro x Atlético, Botafogo x Jacuipense e Flu de Feira x Serrano.

adblock ativo