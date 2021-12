Botafogo-PB vai apostar na retranca para segurar o Vitória na Copa do Brasil

Se os 3 a 1 na Paraíba surpreenderam o torcedor do Vitória, na semana passada, pela Copa do Brasil, no Maravilha do Contorno, sede do Botafogo-PB, o resultado foi encarado sem grande estardalhaço. Ao menos no discurso.

Com a proposta de retomada do crescimento do clube, a direção confia piamente na classificação para a próxima fase, no reencontro com o Vitória, nesta quinta, 24, às 21 horas, no Barradão.

O Belo, como é chamado o Botafogo, comemora em setembro 80 anos de fundação. Um programa de sócio-torcedor, lançado há apenas três meses e ainda engatinhando (tem menos de 500 filiados), depende essencialmente dos resultados do time neste primeiro semestre para decolar.

“Passando pelo Vitória, devemos entusiasmar nosso torcedor. Esperamos aumentar bastante o número de sócios se isso acontecer”, vislumbra Sérgio Meira, diretor-administrativo do Botafogo.

Na defesa - Com a vantagem de perder por até um gol de diferença, o Botafogo vai jogar na retranca. O esquema do treinador Paulo Morone para a decisão aqui em Salvador é o 3-6-1. Isso caso Edmundo (atacante, ex-Bahia, autor do gol da salvação em 1996 contra o Flamengo) e Miltinho (meia) não joguem, ambos estão no Departamento Médico.

