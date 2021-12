Botafogo derrota o ABC e conquista o título da Série B

O Botafogo confirmou o favoritismo e se sagrou campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca venceu o ABC por 2 a 1, no estádio Mané Garrincha, nesta sexta-feira, 20, e antecipou o título a uma rodada do fim da competição.

Com 71 pontos, o time de General Severiano confirmou a boa campanha e levantou, após alguns adiamentos que incomodaram os torcedores, a taça. Para o ABC, a partida não interferiu. O clube, na 18ª posição com 32 pontos, já estava rebaixado.

As equipes voltam a campo para a última rodada da competição. O ABC joga contra o Boa nesta terça-feira no estádio Dilzon Melon, em Varginha (MG), às 20h30. O Botafogo recebe o segundo colocado América-MG no estádio do Engenhão, no Rio, no próximo sábado, às 17h30, e deve comemorar em grande estilo em casa.

O JOGO

Os cariocas iniciaram a partida agressivos. Desde o começo tiveram mais domínio do jogo e foram criando oportunidades. Aos oito minutos, Daniel Carvalho abriu espaço na intermediária e bateu forte.

O goleiro Saulo espalmou para escanteio. Na cobrança, Roger Carvalho se aproveitou da má saída de Saulo e marcou o primeiro do Botafogo. Aos 10, Neilton escapou e ficou cara a cara com Saulo, que, em boa saída do gol, conseguiu anular o ataque. A primeira chegada do ABC foi aos 15 minutos.

Após cobrança de escanteio, a bolou sobrou com Bismark, que bateu de virada, mas Jefferson defendeu com segurança. Com a vantagem, o Botafogo relaxou e deixou os potiguares ganharem espaço.

Aos 23 minutos, Pingo fez boa jogada pela direita e cruzou para Erivélton. O meia, de frente e livre dentro da área, bateu forte e empatou o jogo no Mané Garrincha. Os cariocas se recompuseram na partida e voltaram a rondar a área do ABC. Aos 32 minutos, em boa troca de passes, Neilton deixou William Arão cara a cara com Saulo.

O meia entrou livre na área e marcou o segundo do time alvinegro. Apesar da instabilidade, os cariocas conseguiram ir para o intervalo em vantagem no placar.

Na segunda etapa, o clube de General Severiano voltou buscando resolver a partida. Logo no primeiro minuto, Daniel Carvalho fez boa jogada individual e, dentro da área, bateu forte para boa defesa de Saulo. À frente no placar, a equipe alvinegra passou a administrar a partida.

O ABC mostrou dificuldades para se organizar e levar perigo ao adversário. Aos 31, Luis Ricardo foi lançado por Daniel Carvalho e, ao entrar na área, livre, chutou para fora.

O ABC respondeu aos 34 minutos. Em seu primeiro lance, Rafael Silva fez grande jogada pela esquerda, invadiu a área e rolou para Chiclete. O meia bateu colocado mas a bola bateu em Diego Giaretta. O restante da partida não teve grandes momentos.

O Botafogo seguiu administrando a vantagem até o apito final e apenas esperou para levantar a taça de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro.

