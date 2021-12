Bósnia vence fora e vai jogar a Copa pela 1ª vez

Dezoito anos depois de realizar a sua primeira partida oficial como país independente, a Bósnia-Herzegovina vive nesta terça-feira o maior momento da sua história no futebol. Ao vencer a Lituânia por 1 a 0, em Kaunas, a equipe bósnia encerrou as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014 na liderança do Grupo G da Europa e confirmou a classificação para o seu primeiro Mundial.

A Bósnia é um dos quatro países formados com o fim da Iugoslávia. Desses, o primeiro a conseguir a classificação para uma Copa do Mundo foi a Croácia, que foi à França, em 1998, e terminou numa surpreendente terceira colocação. Jogando com o nome de Sérvia e Montenegro, a equipe herdeira da história esportiva iugoslava disputou os Mundiais de 1998 e 2006.

A Sérvia, já independente, estreou em Copas na África do Sul. Montenegro, por sua vez, ainda busca jogar a primeira competição de porte - assim como a Bósnia, nunca participou nem da Eurocopa. Os montenegrinos não têm mais chance de vir ao Brasil.

Para chegar à primeira Copa, a Bósnia apostou no intercâmbio. Dos 11 titulares da equipe contra a Lituânia, nesta terça, oito jogam nos grandes centros - nenhum defende clubes locais. Quatro jogam na Alemanha, dois na Itália e outros dois na Inglaterra. Lulic (Lazio), Dzeko (Manchester City) e Pjanic (Roma) estão entre as estrelas do elenco. Ibisevic, do Stuttgart, fez o único gol do jogo nesta terça.

A Grécia, que também brigava pela classificação, fez a parte dela. Em casa, venceu o lanterna Liechtenstein por 2 a 0, com gols de Salpingidis e Karagounis. Gregos e bósnios terminaram o Grupo G com 25 pontos, mas a equipe dos Bálcãs ficou na frente pelo confronto direto - venceu por 3 a 1 em casa e empataram em 0 a 0 fora.

Com isso, a Bósnia-Herzegovina se junta ao anfitrião Brasil, a Japão, Austrália, Irã, Coreia do Sul, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, Colômbia, Bélgica, Rússia, Suíça, Alemanha, Itália e Holanda como equipe já garantida na Copa do Mundo do ano que vem. Por enquanto, é a primeira estreante garantida no Brasil.

A Grécia, por sua vez, vai jogar a repescagem europeia, contra adversário a ser ainda definido. Os gregos só jogaram duas Copas até hoje, nos Estados Unidos (1994) e na África do Sul (2010). Eslováquia, Lituânia, Letônia e Liechtenstein já chegaram à última rodada eliminados no Grupo G.

