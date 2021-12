Borussia Dortmund abre 3 pontos no 2º lugar do Alemão

Com o Bayern de Munique tendo garantido a conquista do título do Campeonato Alemão antecipadamente, resta ao Borussia Dortmund tentar assegurar o segundo lugar. E o time cumpriu bem o seu papel neste sábado ao derrotar o Wolfsburg por 2 a 1, fora de casa, pela 29ª rodada.

O resultado levou o Borussia Dortmund aos 58 pontos, na vice-liderança, com três a mais do que o Schalke 04, que tropeçou nesta rodada - empatou por 1 a 1 com o Werder Bremen. Já o Wolfsburg perdeu a chance de entrar no grupo dos quatro primeiros colocados, que disputarão a próxima Liga dos Campeões, e está na sexta colocação, com 47 pontos.

Antes de garantir a vitória, porém, o Borussia Dortmund levou um susto. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o croata Ivica Olic abriu o placar para o time dos brasileiros Naldo e Luiz Gustavo.

A virada do Borussia Dortmund veio no segundo tempo. Aos 6 minutos, o polonês Robert Lewandowski empatou o jogo e chegou aos 17 gols no Campeonato Alemão, dividindo a artilharia do torneio com o croata Mario Mandzukic. Depois, aos 32 minutos, Marco Reus marcou para definir a vitória da sua equipe por 2 a 1.

Após superar o Wolfsburg, agora o Borussia Dortmund se concentra em uma difícil tarefa. Nesta terça-feira, o time vai receber o Real Madrid no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa e tentará reverter a vantagem do Real Madrid, que venceu o primeiro jogo por 3 a 0.

