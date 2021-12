Boris Becker não é mais técnico de Djokovic

O número dois do mundo Novak Djokovic encerrou a parceria com o ex-tenista alemão Boris Becker, que foi seu técnico durante três temporadas e com o qual conquistou seis dos seus 12 títulos em Grand Slams.

"Depois de três anos de muito êxito, Boris e eu decidimos de mútuo acordo encerrar nossa colaboração", publicou o sérvio no Facebook.

"As metas estabelecidas no início dessa colaboração foram totalmente atingidas", ressaltou Djoko.

Ex-número um do mundo e dono de 6 troféus em Grand Slams, Becker, de 43 anos começou a treinar o sérvio em 2014.

Desde então, Djoko conquistou duas vezes o Aberto da Austrália (2015 e 2016) e Wimbledon (2014 e 2015), além dos troféus do US Open (2015) e Roland Garros (2016).

Depois de triunfar pela primeira vez no saibro de Roland Garros, porém, o sérvio viveu um segundo semestre complicado, sem conseguir defender os títulos de Wimbledon e do US Open, perdendo o posto de número um do mundo para o britânico Andy Murray.

