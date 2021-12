O Corpo de Bombeiros de São Paulo confirmou nesta quarta-feira, 27, a morte de duas pessoas no acidente que derrubou parte da estrutura do Itaquerão, futuro palco da abertura da Copa do Mundo de 2014. Ainda não foram divulgados os nomes das vítimas fatais.

Inicialmente o Corpo de Bombeiros informou que três funcionários teriam morrido no acidente. A informação foi mais tarde corrigida para duas vítimas, um motorista de caminhão e um operador de grua.

"Existia a informação de uma possível terceira vítima que não se confirmou, pois não tinha a ver com a ocorrência. Era uma pessoa no Samu que estava passando próxima ao local no exato momento e que não tem relação com o incidente", disse o major Mauro Lopes, do Corpo de Bombeiros, à rádio Jovem Pan.

Agência Estado Bombeiros confirmam duas mortes em acidente no Itaquerão

Vídeo mostra cena do acidente no estádio do Corinthians

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente teria sido causado pela queda de uma grua (utilizada para transporte de carga) sobre uma parte da arquibancada, por volta das 12h55. A queda destruiu também parte do painel de LED, que fica na parede externa deste lado do estádio.

O novo estádio do Corinthians será o palco de São Paulo na Copa de 2014. O local irá receber seis jogos da competição, incluindo a abertura no dia 12 de junho. A expectativa era de que a obra fosse entregue até o final de dezembro, dentro do prazo estipulado pela Fifa, mas o acidente desta quarta pode provocar atrasos. Antes da queda da grua, o último balanço da construtora registrava 94% de conclusão das obras.

